تحت شعار “رؤية جديدة لتمكين الصناعة”.. “مدن” تطلق استراتيجيتها وهويتها الجديدة

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استراتيجيتها وهويتها الجديدة برعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بفندق الريتز كارلتون بالرياض.
وأكد الفالح أن تدشين “مدن” لاستراتيجيتها وهويتها الجديدة، يمثل مبادرة وخطوة مهمة تعزز مسؤوليتها باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل، وتتيح فرص العمل للكوادر الوطنية.
وقال الفالح: “إن الاستراتيجية والهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتواكب حرصهما على ريادة القطاع الصناعي وازدهار الصناعة السعودية”.
وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها “مدن” مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى خلال السنوات الأخيرة، أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في الإقبال الملحوظ الذي تشهده المملكة اليوم على الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى نجاح “مدن” في التسويق وإبراز المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية.
من جهته أشار مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد السالم، إلى أن الهوية الجديدة تمثل كل القيم التي تصبو “مدن” إلى تحقيقها، وسعيها الدؤوب إلى تقديم الخدمات الأفضل والأحدث وتطوير القائم منها، بما يدعم الانطلاق نحو مرحلة متقدمة من العمل في خدمة شركاء “مدن” وتحقيق طموحاتهم.