أمير الباحة: ولي العهد أثلج صدر الشعب بتأكيده ألا فضل لأي دولة على المملكة

علق أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على الحوار الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، مؤكداً أنه أثلج صدر الشعب، وأصبح حديثه محل احترام وتقدير على مستوى العالم.
وأوضح أمير الباحة أن حديث ولي العهد أكد على متانة ومكانة المملكة كدولة ذات ثقل محلي وعالمي ولها سيادتها، وقادرة على حفظ أمنها ومصالحها، مشيراً إلى أن رسالة الأمير محمد بن سلمان كانت شافية بأنه لا فضل ولا منة لأي دولة على المملكة، وأن المواطنين هم من يدافعون عن وطنهم، فأثلج تصريحه القوي صدر الشعب. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذا التصريح وضع لأرض الحرمين مكانتها الطبيعية وهيبتها وثقلها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، وأصبحت مصدر فخر واعتزاز على مستوى عالٍ، مشيداً بتأكيد الأمير محمد بن سلمان على أن أمن المملكة خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وأشار الأمير حسام إلى أن ولي العهد ألجم العديد من الأفواه التي تحاول الاصطياد في الماء العكر، ليأتي الرد ملجماً ومزلزلاً ويعكس للعالم أجمع أن المملكة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ لما يزيد عن 300 عام، وستظل شامخة وآمنة ومستقرة في ظل قيادة حازمة وحكيمة وأمينة.