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أخبار محلية > مصدر مسؤول ينفي التصريحات المنسوبة لمسؤولين أتراك عن مـقتل “خاشقجي” داخل القنصلية السعودية
07/10/2018   10:24 ص

مصدر مسؤول ينفي التصريحات المنسوبة لمسؤولين أتراك عن مـقتل “خاشقجي” داخل القنصلية السعودية

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نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول التصريحات التي نشرتها وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين أتراك، المتعلقة بـمقتل المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية، كاشفاً عن وصول محققين سعوديين إلى أسطنبول للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفائه.

واستهجن المصدر بشدة تلك الاتهامات العارية من الصحة، مشككاً بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين، أو مخول لهم التصريح عن الموضوع. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن وفداً أمنياً مكوناً من محققين سعوديين وصل أمس السبت إلى إسطنبول بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي؛ للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء خاشقجي.

وأكد المصدر المسؤول حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن؛ لمعرفة الحقيقة كاملة.

مصدر مسؤول ينفي التصريحات المنسوبة لمسؤولين أتراك عن مـقتل “خاشقجي” داخل القنصلية السعودية

أخبار محلية
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