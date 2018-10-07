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أخبار محلية > بالفيديو.. فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية ينقذ حياة طفل أصـابته طلقة طائشة واستقرت في ظهره
07/10/2018   10:21 ص

بالفيديو.. فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية ينقذ حياة طفل أصـابته طلقة طائشة واستقرت في ظهره

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تعرض طفل لـموت محقق بعد إصابته بعيار ناري أثناء لهوه بسطح منزله، لتستقر الرصاصـة في ظهره قبل أن ينقله ذووه إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث تم استخراج الرصاصة ومتابعته إلى أن استقرت حالته وغادر المستشفى.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور عبدالوهاب الجباب، أن الحـادثة وقعت يوم الجمعة قبل الماضي، حيث وصل الطفل إلى المستشفى مع والدته، وأجريت له الإسعافات اللازمة والإشاعات والتحاليل.

وأضاف أن الرصاصة وجدت في مكان قريب من العمود الفقري باتجاه رأسي نحو البطن، وكانت خلف الكبد وقريبة جداً من الكلية اليمنى، واستغرقت عملية استخراجها نحو ساعتين، مشيراً إلى أن الطفل استجاب للعلاج واستقرت حالته في اليوم التالي، وبدأوا في إطعامه، ثم خرج إلى منزله.

بالفيديو.. فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية ينقذ حياة طفل أصـابته طلقة طائشة واستقرت في ظهره

أخبار محلية
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