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أخبار محلية > صورة تاريخية للملك سلمان مرتدياً الزي العسكري خلال مشاركته في حرب الوديعة
07/10/2018   10:19 ص

صورة تاريخية للملك سلمان مرتدياً الزي العسكري خلال مشاركته في حرب الوديعة

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يرتدي الزي العسكري خلال مشاركته التطوعية في حرب الوديعة عام 1969.

وتظهر الصورة الملك سلمان أثناء وقوفه مع المتطوعين السعوديين في طابور عسكري، فيما علقت عليها دارة الملك عبدالعزيز بالقول: “ديرة الإسلام حامينه إنّا… قاصرين دونها كل شارب”.

وحرب الوديعة هي حرب حدودية وقعت بين المملكة وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، حينما قامت قوات تابعة لليمن الجنوبي بالهجوم على منفذ الوديعة الحدودي في الربع الخالي، وانتهت الحرب بانتصار المملكة، واستعادتها السيطرة على المنفذ وطرد المهاجمين.

صورة

وفق “أخبار 24”.

صورة تاريخية للملك سلمان مرتدياً الزي العسكري خلال مشاركته في حرب الوديعة

أخبار محلية
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