“استئناف مكة” تؤيد سجن مواطن لمدة شهرين تعزيراً لممارسته “سلطة البلديات”

ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أيدت حكماً صادراً من المحكمة الجزائية، يقضي بسجن مواطن لمدة شهرين تعزيراً لإدانته بممارسة سلطة البلديات.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المواطن المدان قام بهدم سور يحيط بمنزل أحد جيرانه دون تصريح من الجهات المختصة، بزعم امتلاكه الموقع، دون تقديم إثبات لملكيته.
وأشارت إلى أن صاحب المنزل رفع دعوى ضد المواطن المتهم، يشكوه فيها بمنازعته منزله في جدة وهدم السور وأجزاء المنزل دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، ما ألحق الضرر به، لتصدر المحكمة حكمها في الحق العام، في حين لا يزال الحق الخاص في انتظار تقرير يثبت حجم الأضرار المادية التي لحقت بصاحب المنزل.