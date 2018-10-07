حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان، وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
كما توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.