“التعليم” تشكل لجاناً بكل الإدارات التعليمية لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب

وجهت وزارة التعليم بتشكيل لجان في جميع الإدارات التعليمية تختص برفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام.
وأوضحت الوزارة في تعميم للإدارات التعليمية المختلفة، أن تكليف اللجان يكون لمدة 3 أعوام دراسية، ومن مهامها وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، وإدراج ذلك كهدف أساسي في البرامج والمشروعات والخطط التربوية.
وقالت إن من مهام اللجان نشر أداء نتائج المدارس في الاختبارات المختلفة في إدارة التعليم ومكاتب التعليم، وتركيز العمل على المدارس ذات الأداء المتدني لتحسين أدائها، والتركيز على الفهم القرائي والرياضي والعلمي، مع الاهتمام بمهارات التفكير العليا، وتضمينها في عمليات التعليم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أهمية أن تولي اللجان طلاب المرحلة المبكرة من التعليم (الصفوف 1 – 3) عناية خاصة؛ لتحسين مهارات الطلاقة والفهم القرائي من خلال كل المواد الدراسية وليست مادة “لغتي” فقط.
وأضافت أن من المهام إدراج نماذج من الأدوات التقويمية المستخدمة في الاختبارات الدولية خاصة في بناء الاختبارات وخطط التحسين والتدريب عليها، إلى جانب التركيز على التقويم البنائي والتشخيص المبكر لمستويات الأداء والبدء بالدروس العلاجية مع بداية العام الدراسي.