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اخبار رياضية > بالفيديو.. الزمالك يفوز على الهلال بهدفين ويتوج بكأس السوبر السعودي المصري
07/10/2018   12:24 ص

بالفيديو.. الزمالك يفوز على الهلال بهدفين ويتوج بكأس السوبر السعودي المصري

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توّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالسوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه على الهلال بهدفين مقابل هدف.

أحرز أهداف الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض اليوم (السبت) المحترف التونسي حمدي النقاز والمحترف الكونغولي كابونغو كاسونغو في الدقيقتين 37 و 47، فيما سجل للهلال في شوط المباراة الثاني عمر خربين في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة بين شوطيها تكريم نجوم الكرة المصرية أحمد حسن وخالد الغندور وأشرف قاسم، كذلك نجوم الهلال محمد الدعيع والشلهوب، كما تم السحب على عدد من السيارات للجماهير التي حضرت لمؤازرة فرقها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزمالك يفوز على الهلال بهدفين ويتوج بكأس السوبر السعودي المصري

اخبار رياضية
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