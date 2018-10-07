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أخبار محلية > شاهد.. مفحط يصدم سيارة ويلوذ بالهرب.. والمصور: راحت عليك
07/10/2018   12:21 ص

شاهد.. مفحط يصدم سيارة ويلوذ بالهرب.. والمصور: راحت عليك

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وثق مقطع فيديو حادثا قويا وقع في إحدى الطرق السريعة – تسبب به مفحط صدم سيارة أخرى كان قائدها يسير في حال سبيله، ثم لاذ بالهرب وسط تصوير المتجمهرين من مرافقي المفحط للحـادث.

وأظهر الفيديو الذي قام بتصويره متجمهر – يحتمل أن يكون مرافقا للمفحط – سيارة هوندا أكورد يمارس قائدها التفحيط في أحد الطرق السريعة، ويتعمد “التشطيف” بين السيارات المارة بالمرور قريبا منها عن عمد.

وفقد قائد الهوندا سيطرته على السيارة الزاحفة وارتطم بسيارة فورد يسير قائدها في حال سبيله، ما أدى إلى ارتطامه بحاجز الصبات التي تفصل المسار عن الآخر، ليلوذ المفحط بالهرب وسط تعليق المصور على صاحب الفورد الذي نزل يعاين الأضرار: “راحت عليك يا حبيبي”.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مفحط يصدم سيارة ويلوذ بالهرب.. والمصور: راحت عليك

أخبار محلية
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