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أخبار محلية > سبب رفض الحالات الحرجة وكشفيات بلغت 4 آلاف ريال.. نقاش حاد بين مدير مجمع طبي وكاتب صحفي
07/10/2018   12:19 ص

سبب رفض الحالات الحرجة وكشفيات بلغت 4 آلاف ريال.. نقاش حاد بين مدير مجمع طبي وكاتب صحفي

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حفلت حلقة برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” بمداخلات ونقاشات حادة بين الدكتور أحمد بلغصون مدير مجمع عيادات بلغصون والذي يتبوأ مناصب في غرفة جدة التجارية والكاتب الصحفي محمد الأحيدب، حول القطاع الطبي الخاص.

وبدأ الأحيدب بانتقاد المستشفيات الخاصة، والتأكيد على أن القطاع الصحي لا يختلف عن أي تاجر سيء بإمكانه أن يغش وبإمكانه أن يخادع أو أن يحتال، مشددا على أن هنالك استغلال وصفه بالمشين لحالات المرضى من المستشفيات والمستوصفات الصحية الخاصة، ليجيء رد بلغصون مؤكدا أن الأحيدب تجنى كثيرا على القطاع الصحي.

وشرح في معرض حديثه لماذا تتجنب المجمعات الطبية الحالات الحرجة: “في المجمعات إذا أخذت الحالة الحرجة تلبس فيك، لأن صاحب المستشفى يقول ادفع عربون قبل تدخل الحالة، ووزارة الصحة تقول كيف تنقله من دون ما تنسق، فأنت تتورط كصاحب مجمع”.

وبخصوص الأسعار، قال بلغصون إنه لا يوجد تشريع واضح لتحديدها من قبل وزارة الصحة، وما يوجد اجتهادات من كل منشأة طبية خاصة، مؤكدا أن أسعار بعض الكشفيات بلغت 4 آلا ريال، واصفا ذلك بأنه لا يرضي الله.

سبب رفض الحالات الحرجة وكشفيات بلغت 4 آلاف ريال.. نقاش حاد بين مدير مجمع طبي وكاتب صحفي

أخبار محلية
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