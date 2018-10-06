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أخبار الخرج > العم عبدالعزيز بن صالح المسعود في ذمة الله
06/10/2018   7:54 م

العم عبدالعزيز بن صالح المسعود في ذمة الله

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إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمةالله تعالى العم/ عبدالعزيز بن صالح المسعود
والدكل من / عبدالله و صالح و ناصر وخالد و سعد و محمد .
ستكون الصلاة عليه غداً بعد صلاة العصر بجامع الملك عبد العزيز بالخرج العزاء بمنزله حى النهضه.
ج /ابنه عبدالله ‭٠٥٠٥١٠٦٤٨٩‬
ج / ابنه صالح ‭٠٥٥٥٣٣٤٣٣٣‬
‬ ‬
‏‬https://maps.google.com/?q=24.151146,47.336514

غفرالله له ورحمه واسكنه فسيح جناته ورفع منزلته بعليين واجعل مااصابه تكفيراً ورفعه له واجعل قبره روضه من رياض الجنه واجمعنا به بجنة الفردوس الاعلى واجبر مصاب اهله وذويه وألهمهم جميل الصبر والسلوان.

العم عبدالعزيز بن صالح المسعود في ذمة الله

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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