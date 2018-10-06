العم عبدالعزيز بن صالح المسعود في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمةالله تعالى العم/ عبدالعزيز بن صالح المسعود
والدكل من / عبدالله و صالح و ناصر وخالد و سعد و محمد .
ستكون الصلاة عليه غداً بعد صلاة العصر بجامع الملك عبد العزيز بالخرج العزاء بمنزله حى النهضه.
ج /ابنه عبدالله ٠٥٠٥١٠٦٤٨٩
ج / ابنه صالح ٠٥٥٥٣٣٤٣٣٣
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غفرالله له ورحمه واسكنه فسيح جناته ورفع منزلته بعليين واجعل مااصابه تكفيراً ورفعه له واجعل قبره روضه من رياض الجنه واجمعنا به بجنة الفردوس الاعلى واجبر مصاب اهله وذويه وألهمهم جميل الصبر والسلوان.