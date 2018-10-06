شرطة الرياض تضبط 3 أشخاص امتهنوا تزييف سجلات شرائح الاتصال والإنترنت

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية البنجلاديشة، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانهم تزييف سجلات شرائح الاتصال والإنترنت العائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة وخارجها.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه ضُبط بحوزة المقبوض عليهم شرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية معدة ومهيئة للبيع، و(١٣) جهاز قارئ للبصمة، و(٥) أجهزة قارئة لمعلومات الشرائح، وجهازان حاسب آلي، و(٣٥) أجهزة جوالات متنوعة.
وأشارت المتحدث إلى أنه جرى إيقاف المضبوطين، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالرياض.