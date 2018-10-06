ضمن تصفية تركة صالح الراجحي.. بيع”أرض الغدير” بـ 2.1 مليار ريال لصندوق الاستثمارات العامة

انتهت فعاليات المزاد العلني لبيع “أرض الغدير” المملوكة لورثة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي ببيع الأرض البالغة مساحتها 434,390 متراً مربعاً، بقيمة 2,171,950,000 ريال (مليارين ومائة وسبعين مليوناً وتسعمائة وخمسين ألف ريال)، وذلك لصالح صندوق الاستثمارات العامة.
وتقع الأرض في مكان استراتيجي؛ حيث يحدها من الغرب طريق الملك فهد، ومن الشرق طريق العليا العام، ومن الشمال طريق التخصصي، ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي، كما يحاذيها على الطرف الآخر من طريق الملك فهد مركز الملك عبدالله المالي. وفق “أخبار 24”.
ومن مزايا “أرض الغدير” أنها تقع على الشريط التجاري ذي معامل البناء الأكبر في مدينة الرياض، كما تتميز بوجود عدد من الأفكار التصميمية الجاهزة لها من كبرى المكاتب الاستشارية العالمية.