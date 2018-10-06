من بينها برنامج الأمومة الأول في المحافظة .. مركز الأرجوان بالدلم يطلق برامج تدريبية متنوعة

الخرج اليوم ـ عزيزة القعيضب
يطلق مركز الأرجوان التابع للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدلم حزمة من البرامج التدريبية يأتي إطلاق بعضها للمرة الأولى في محافظة الدلم تحقيقاً للتطلعات وتلبية للرغبات حيث يبدأ برنامج تطوير مهارات مدربات أمومة في الثاني عشر من الشهر القادم بمشيئة الله بمعدل 30 ساعة تدريبية تحوي سلسلة من المحاور التي تُعنى بكل ما يخص الأمومة يصاحبها ورشة تدريب مبتكرة لتحقيق أهداف البرنامج ، كما يقدم المركز العديد من البرامج الأسبوعية في العقيدة والفقه والفنون اليدوية والتقنية والعناية الشخصية والإسعافات الأولية .
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تجدر الإشارة إلى أن المركز يقدم العديد من المناشط التي تلاقي تفاعلاً وترحيباً من العنصر النسائي ساعياً لأن يلبى الإحتياجات لكل الفئات العمرية بمناشط وفعاليات مختلفة على مدار العام .