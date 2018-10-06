رئيس النصر بعد الفوز العريض على الحزم: لا يزال للمشوار بقية ونعد الجماهير ببذل المزيد

أشاد رئيس نادي النصر سعود آل سويلم بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الجمعة على ضيفه الحزم، مؤكدًا أن مشوار الدوري لا يزال طويلًا وأن الإدارة ستبذل المزيد من الجهود.
وقال آل سويلم في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “فوز ثمين حصده العالمي اليوم، شكرًا لجماهيرنا العريضة على دعمها ومؤازرتها لفرسان نجد، لا يزال للمشوار بقية وأنتم سندنا جماهير الشمس، ونعدكم ببذل المزيد والمزيد”.
وفاز النصر على الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض أمس ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتقي النصر للصدارة بـ15 نقطة.