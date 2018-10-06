وزير العمل: تأسيس شركة للتشغيل والصيانة.. واتجاه لمنح 9 تأشيرات للمبتدئين في قطاع الأعمال

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي صدور موافقة رسمية على تأسيس شركة حكومية للتشغيل والصيانة.
وقال خلال مخاطبته المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح لمجلس الغرف السعودية أمس الأول الخميس بغرفة الأحساء، إن هناك اتجاهًا لمنح المبتدئين في قطاع الأعمال 9 تأشيرات لاستقدام عمالة، وذلك للانطلاق في مزاولة أعمالهم ومشروعاتهم. وفق “أخبار 24”.
وكشف الراجحي -بحسب صحيفة “الوطن”- عن إيجاد لائحة لتحديد أوقات زيارات مفتشي وزارة العمل للمنشآت.
وأوضح أن القطاع الخاص بالمملكة يوظف حاليًّا 1.8 مليون مواطن، وذلك مقابل 1.2 مليونًا يعملون بالقطاع الحكومي.