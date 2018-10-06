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أخبار محلية > توجيهات عليا بإيقاف بيع وشراء عقارات منطقة جدة التاريخية
06/10/2018   2:33 م

توجيهات عليا بإيقاف بيع وشراء عقارات منطقة جدة التاريخية

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كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بإيقاف بيع وشراء العقارات القائمة في منطقة جدة التاريخية، لحين الانتهاء من الدراسات المتعلقة بـ”مشروع جدة التاريخية”.

وقالت المصادر إن التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة من وزارات الداخلية، والثقافة، والعدل، و”البلدية والقروية”، وإمارة مكة المكرمة، لحصر عقارات جدة التاريخية وإعداد تقرير شامل حول ملكياتها وأوضاعها الراهنة. وفق “أخبار 24”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إنشاء إدارة باسم “إدارة مشروع جدة التاريخية” ترتبط بوزارة الثقافة، وتخصيص ميزانية مستقلة لها، وذلك ضمن خطة لتطوير المنطقة والمحافظة عليها.

توجيهات عليا بإيقاف بيع وشراء عقارات منطقة جدة التاريخية

أخبار محلية
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