“التعليم”: تسلُّم 662 مشروعًا تعليميًّا خلال العامين الماضيين.. وتنفيذ 1059 مشروعًا آخر حتى 2020

أعلنت وكالة وزارة التعليم للمباني تسلُّم 662 مشروعًا تعليميًّا خلال عامي 2016 و2017، متوقعة تسلُّم 1059 خلال الأعوام القادمة حتى عام 2020م.
وصرح وكيل الوزارة للمباني المهندس عبد الرحمن الشايع بأن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستثمار في المباني التعليمية، والتخلص من المباني المستأجرة سواء المدارس الحكومية أو الأهلية، واستكمال البنية التحتية للمباني التعليمية، حتى يحصل كل طالب وطالبة على فرصة في التعليم داخل مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة.
وبيَّن التقرير الصادر عن وكالة المباني أن إجمالي المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًّا 990 مشروعًا، إضافة إلى سحب وإلغاء عقود عدد من المشاريع المتعثرة وإسنادها إلى شركة تطوير لاستكمال تنفيذها في أسرع وقت، إذ بلغ إجمالي عدد المشاريع المسندة للتطوير 295 مشروعًا بعضها تم إنجازها وتسليمها والبعض الآخر جارٍ تنفيذه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف التقرير أن المباني المستأجرة التي تم الاستغناء عنها بلغ عددها 178 مبنى، وسيتم الاستغناء عن 71 مبنى آخر في نهاية الفصل الدراسي الأول الجاري.