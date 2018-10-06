بالفيديو.. مشاهد نادرة من زيارة الملك فيصل التاريخية لمصر عقب نصر أكتوبر

بمناسبة الذكرى الـ45 لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي توافق اليوم السبت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد نادرة، من زيارة الملك فيصل -رحمه الله- لمصر في العام التالي للحرب.
وقام الملك فيصل بزيارة تاريخية لمصر عام 1974م، وحظي باستقبال حافل، إذ استقبله في المطار الرئيس المصري الراحل أنور السادات ولفيف من المسؤولين، بالإضافة إلى حشد من الجماهير التي تجمعت لتحية الملك فيصل لدى وصوله إلى المطار.
ورافق الرئيس السادات الملك فيصل إلى مقر إقامته بالقاهرة، كما عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية، وأديا معًا صلاة الجمعة بأحد المساجد الكبرى بالقاهرة، قبل أن يقوما بزيارة قناة السويس وخط بارليف بعد تحطيمه، وحضور بعض التمارين والمناورات العسكرية لقوات الجيش المصري.
وشهد الملك فيصل والرئيس السادات الاحتفالات بنصر أكتوبر، إذ جابا ميادين القاهرة بالعربة والقطار، وسط فرق عسكرية على جانبي الطريق وجموع شعبية تردد أهازيج النصر والترحيب بالملك فيصل، والأعلام السعودية والمصرية تزين الشوارع والطرقات.
يذكر أن المملكة قدمت دعمًا كبيرًا لمصر في حرب 1973م، إذ اتخذ الملك الراحل قرارًا بقطع الإمدادات البترولية عن الدول الصديقة والداعمة لإسرائيل.
وفق “أخبار 24”.