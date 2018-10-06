الأمير محمد بن سلمان يكشف تفاصيل مشاورات المملكة لإنتاج النفط بالمنطقة المحايدة مع الكويت

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن بعض التفاصيل الخاصة بزيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، لافتًا إلى أن المملكة والكويت تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين.
وقال ولي العهد إن المملكة تعتقد أنها تقترب من تحقيق شيء مع الكويت، لكن هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ 50 عامًا الماضية، كما أن الجانب الكويتي يريد حلها الآن، قبل أن تستمر المملكة في الإنتاج بتلك المنطقة.
وأضاف في حواره، مع شبكة “بلومبيرغ”، أن المسألة العالقة منذ 50 عامًا يكاد يكون من المستحيل حلها في أسابيع قليلة، متابعًا: “لذا فنحن نعمل للحصول على اتفاق مع الكويتيين لكي نستمر في الإنتاج للسنوات الـ 5 إلى الـ 10 المقبلة، وفي الوقت ذاته نعمل على حل مسائل السيادة”.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على جاهزية المملكة على العمل مع الكويت؛ من أجل الحصول على شيء ما قريباً في هذا الإطار، مستطرداً: “نحن نحاول إقناع الكويتيين بالحديث حول مسائل السيادة، وفي الوقت ذاته نستمر في الإنتاج حتى نقوم بحلها”.
ولفت إلى أن القيادة الكويتية تريد بالفعل المضي قدمًا في ذلك، موضحًا أن جزءاً من الكويتيين يريدون التمسك بمسائل السيادة قبل المضي قدماً في الإنتاج، والجزء الآخر في الكويت يؤيدون ما تتحدث عنه المملكة، موضحًا أن حل تلك الإشكالية هو أمر جيد للدولتين.