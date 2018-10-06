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اخبار رياضية > نائب أمير الرياض يرعى مباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك
06/10/2018   10:38 ص

نائب أمير الرياض يرعى مباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك

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يرعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن اليوم (السبت)، مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ستقام بين فريقي الهلال والزمالك على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وأبدى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، سعادته بإقامة هذا الحدث الكروي في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى عمق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف آل الشيخ أن الجميع يعلم مكانة ناديي الهلال والزمالك على مستوى الكرة العربية، لما يملكانه من تاريخ طويل وكبير وشعبية جماهيرية، متوقعًا أن يقدم الفريقان مباراة مميزة تليق بهذه المناسبة، متمنيًا التوفيق لطرفي المباراة في إظهار مدى تطور الكرة العربية.

نائب أمير الرياض يرعى مباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك

اخبار رياضية
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