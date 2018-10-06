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أخبار محلية > “الصحة”: إصابة 4 مخالطين بمرض “عنقز” في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان
06/10/2018   10:35 ص

“الصحة”: إصابة 4 مخالطين بمرض “عنقز” في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان تسجيل مستشفى الملك فهد المركزي لـ 4 حالات مصابة بمرض الجديري المائي “عنقز” بين المخالطين.

وأوضحت صحة جازان في تعليقها على ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل حالات مصابة بالجديري المائي “العنقز” بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أن الحالات التي جرى تشخيصها جميعها في وضع صحي مُستقر وغادرت المستشفى. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن الجديري المائي “العنقز” هو عبارة عن مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الأطفال بالدرجة الأولى، كما ينتقل بين المخالطين من مختلف الأعمار، الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس أو الحصول على التطعيم.

“الصحة”: إصابة 4 مخالطين بمرض “عنقز” في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

أخبار محلية
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