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أخبار محلية > ولي العهد: لم أدعِ أني مُصلح المملكة ولا يهمني كيف ينظر العالم إليّ.. وهذا ما يهمني
06/10/2018   10:30 ص

ولي العهد: لم أدعِ أني مُصلح المملكة ولا يهمني كيف ينظر العالم إليّ.. وهذا ما يهمني

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لم يدّعِ أنه مُصلح المملكة، فهو ولي العهد وسيبذل قصارى جهده من خلال منصبه لخدمة الشعب السعودي، لافتًا إلى أنه غير مهتم بنظرة العالم إليه بقدر اهتمامه بمصلحة الدولة، وأي أمر يصب في هذا الإطار سيفعله بقوة بغض النظرة عن الانطباعات الناتجة منه.

وقال ولي العهد في رده على سؤال بشأن وصف البعض له بأنه “نسخة مارجريت تاتشر السعودية”، إن الأشخاص الذين يصفونه بذلك، ربما يقصدون أشخاصًا قدموا أمرًا جديدًا للبلاد.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع شبكة “بلومبيرغ”: “لا يهمني كيف ينظر العالم إلي بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي، ومن ثم فإن أي أمر يخدم الشعب السعودي والسعودية كدولة سأفعله بكل قوة، بغض النظر عن الانطباعات التي سيخلقها عني”.

وتابع: “إذا كان الانطباع جيدًا فشكرًا، هذا أمر رائع، وأما إذا كان سيئًا، فسأحاول توضيح نفسي، وإذا نجح ذلك فهذا أمر طيب، أما إذا لم ينجح فإنني سأفعل ما هو جيد لبلدي وشعبي”.

ولي العهد: لم أدعِ أني مُصلح المملكة ولا يهمني كيف ينظر العالم إليّ.. وهذا ما يهمني

أخبار محلية
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