مخالفات للذبح في المسالخ بعقوبات تصل إلى 4 آلاف ريال.. أبرزها إساءة معاملة المواشي

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف ريال لمخالفي القواعد الخاصة بالذبح في المسالخ والأماكن المعدّة لها؛ وذلك وفقًا لنظامي الغذاء والأعلاف ولائحتهما التنفيذية.
وحددت الهيئة، وفقًا لـ “الوطن”، 11 مخالفة تتعلق بالذبح في المسالخ والأماكن المعدّة لذلك وما في حكمها؛ حيث طبقت غرامة الألف ريال في حالتين؛ هما ذبح المواشي في المسالخ الممنوع ذبحها، وكذلك قيام المستثمر بإضافة أو إزالة جزء من بناء المسلخ دون موافقة البلدية أو الأمانة.
وأوضحت أن هناك 7 حالات تطبق فيها غرامات الألفي ريال؛ وهي الذبح العشوائي خارج المسالخ، ومعاملة المواشي بطريقة غير إنسانية عند الاستلام أو عند الذبح وعدم الرفق بالحيوان، وعدم مراعاة شروط التذكية الشرعية وآدابها ومخالفة تطبيقها أو عدم الرفق بالحيوان، إلى جانب عدم الكشف عن الذبائح قبل أو بعد الذبح، وتجاوز سعر الذبح، والخطأ في تسليم الذبائح أو فقدانها أو فقدان جزء منها، ونقل الذبائح بوسائل غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وبيّنت الهيئة أن هناك حالتين تطبق فيهما غرامة الـ 4 آلاف ريال، وهما ذبح الأنعام المريضة قبل موافقة الطبيب البيطري المشرف على المسلخ، وذبح المواشي المريضة في غير الأماكن المخصصة لها بالمسلخ.