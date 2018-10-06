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أخبار محلية > ولي العهد: نناقش “الوصاية” مع أعضاء هيئة كبار العلماء
06/10/2018   10:22 ص

ولي العهد: نناقش “الوصاية” مع أعضاء هيئة كبار العلماء

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كشف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أنه يجري مناقشة مسألة الوصاية (على المرأة) مع أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقال الأمير محمد في مقابلته مع وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية ردًّا عن سؤال حول إمكانية إحداث تغيير بشأن نظام الوصاية، “إذا ما ألقينا نظرةً على الوضع في فترة السبعينيات، فإننا سنجدُ أنهُ يختلف عن وضعنا اليوم.

وإنْ لم أكن مُخطئًا، فإن قانون الوصاية قد وضِع في عام 1979م”.

وأضاف: “الآن نحنُ ننظر في القوانين التي وضِعت بعد عام 1979م، إذ نتباحثُها مع مُعظم أعضاء هيئة كبار العُلماء لنرى ما هو إسلاميٌّ منها، وما ليس بإسلامي في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هُناك فُرصةً في هذا المجال”.

ولي العهد: نناقش “الوصاية” مع أعضاء هيئة كبار العلماء

أخبار محلية
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