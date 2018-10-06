عمل عليها لعقود في نقل الحجاج.. مسنّ يرفض التخلص من حافلته القديمة ويحوّلها محلاً لبيع الأواني المنزلية

استعرض تقرير لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” رحلة مواطن في محافظة الزلفي مع حافلته وعلاقتهما المستمرة منذ عقود؛ إذ لا يزال يعتمد عليها في معيشته.
وقال المواطن الذي تقدم به العمر إنه قضى شبابه في العمل بنقل الحجاج بواسطة الحافلة، ومكث عقوداً من الزمن في العمل على الحافلة في مواسم الحجّ.
وبعد أن كبرت سنّه وأضحت الحافلة قديمة، حوّلها إلى محل لبيع الأواني المنزلية، ثم بعد ذلك توسعت تجارته وحوّلها إلى مستودع لتخزين بضائع تجارته.
وغدت الحافلة والمحل مكان قضاء وقته؛ خصوصاً الحافلة التي أصبحت جزءاً من حياته ولا يفكر في بيعها أو التخلص منها، ويود دائما أن تكون أمام ناظريه.
ستون عاماً وسيارته تعينه على كسب رزقه ..
بعد ان استخدمها لعقود في نقل الحجاج .. حولها لمحل بيع أواني منزلية
تقرير: احمد العثمان#MBCinaWeek pic.twitter.com/CtBivGQk7r
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 5, 2018