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أخبار محلية > المواطن الذي فُصل من عمله بسبب إجازة اليوم الوطني يوضح ملابسات قضيته ويرد على مزاعم تقديمه استقالته
06/10/2018   1:08 ص

المواطن الذي فُصل من عمله بسبب إجازة اليوم الوطني يوضح ملابسات قضيته ويرد على مزاعم تقديمه استقالته

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قال مواطن يعمل في إحدى مؤسسات تأجير السيارات إن المنشأة التي يعمل بها فصلته من عمله بسبب غيابه في يوم إجازة اليوم الوطني.

وأوضح المواطن فهد الروقي أنه يعمل مديراً لأحد مكاتب الشركة في الحوية بمحافظة الطائف، وفي يوم الإثنين الذي يوافق اليوم التالي لإجازة اليوم الوطني أبلغ مديره أنه لن يحضر بسبب صدور التوجيه السامي بتمديد إجازة اليوم الوطني وتصريح وزير العمل بأن التمديد يشمل القطاع الخاص.

وأضاف أن مديره طلب منه بعد ذلك القدوم للمكتب في اليوم نفسه، وأخذ منه المفاتيح والعهد المالية وفوجئ بعد ذلك برسالة نصية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد بانتهاء عقد عمله بسبب تقديمه استقالة.

وأكد الروقي – في مداخلة هاتفية على برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” – أنه لم يقدم أي استقالة، نافياً ادعاء المؤسسة بأن فصله من العمل نتيجة لاستقالة قدمها.

وأشار الموظف المفصول إلى أنه قدّم تظلّما إلى مكتب العمل وأُعطي موعداً للنظر في موضوعه بعد ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن مكتب العمل طلب منه كذلك تسليم الاستدعاء بنفسه شخصياً للمؤسسة التي فصلته.

المواطن الذي فُصل من عمله بسبب إجازة اليوم الوطني يوضح ملابسات قضيته ويرد على مزاعم تقديمه استقالته

أخبار محلية
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