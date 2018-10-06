نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المالكي” يكشف تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي مخيماً للاجئين في محافظة الحديدة اليمنية
06/10/2018   1:06 ص

“المالكي” يكشف تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي مخيماً للاجئين في محافظة الحديدة اليمنية

+ = -
365

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي لمخيم للاجئين يتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بعدد من القذائف في بني جابر بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الاستهداف نتج منه وفاة امرأة وإصابة 12 شخصًا من النازحين القاطنين بالمخيم أغلبهم من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم.

وأضاف المالكي أن المخيم جرى إنشاؤه من قِبل مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لاستقبال النازحين من المديريات الأخرى في الحديدة، مبينًا أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفت وستقف على الدوام مع الشعب اليمني لعودة حكومته الشرعية وعودة الأمن والاستقرار، استعادة كامل حقوق الشعب اليمني. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمات المجتمع المدني لإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الإنسانية والشعب اليمني وانتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.

“المالكي” يكشف تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي مخيماً للاجئين في محافظة الحديدة اليمنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005933.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.