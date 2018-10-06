“المالكي” يكشف تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي مخيماً للاجئين في محافظة الحديدة اليمنية

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تفاصيل استهداف ميليشيا الحوثي لمخيم للاجئين يتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بعدد من القذائف في بني جابر بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الاستهداف نتج منه وفاة امرأة وإصابة 12 شخصًا من النازحين القاطنين بالمخيم أغلبهم من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم.
وأضاف المالكي أن المخيم جرى إنشاؤه من قِبل مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لاستقبال النازحين من المديريات الأخرى في الحديدة، مبينًا أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفت وستقف على الدوام مع الشعب اليمني لعودة حكومته الشرعية وعودة الأمن والاستقرار، استعادة كامل حقوق الشعب اليمني. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمات المجتمع المدني لإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الإنسانية والشعب اليمني وانتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.