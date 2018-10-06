ولي العهد يعلق على ما قاله ترامب عن حماية المملكة: لن ندفع شيئا مقابل أمننا فأسلحتنا دفعنا قيمتها‎

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية السابقة عملت ضد أغلب أجندة المملكة، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا.
وأوضح ردا على سؤال وكالة بلومبيرغ بشأن حديث ترامب عن حماية المملكة، أن السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي ربما تواجه بعض المخاطر، لذلك أعتقد أن ذلك غير دقيق، وأنه يجب تقبل أن أي صديق سيقول أمورًا جيدة وسيئة، ولا يمكنك أن تحظى بأصدقاء يقولون أمورًا جيدة عنك بنسبة 100 %.
وأضاف أن المملكة لن تدفع شيئًا مقابل أمنها، فجميع الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعنا ثمنها، إنها ليست أسلحة مجانية، فمنذ أن بدأت العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ قمنا بشراء كل شيء بالمال.
وأشار إلى أنه عندما أصبح ترامب رئيسًا عملنا على جعل أكثر من 60% من الأسـلحة من الولايات المتحدة وخلقنا فرصًا من مبلغ الـ 400 مليار دولار، وفرصًا للتسلح والاستثمار، وفرصًا تجارية أخرى.
وبيّن أن ذلك يُعد إنجازًا جيدًا للرئيس ترامب وللسعودية، كما تتضمن تلك الاتفاقيات أيضًا تصنيع جزء من هذه الأسـلحة في السعودية، وذلك سيخلق وظائف في أمريكا والسعودية، تجارة جيدة وفوائد جيدة لكلا البلدين، كما أنه نمو اقتصادي جيد، بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد أمننا.