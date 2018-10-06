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أخبار محلية > الأمير محمد بن سلمان يكشف عن الموعد الجديد المتوقع لطرح اكتتاب “أرامكو”
06/10/2018   1:06 ص

الأمير محمد بن سلمان يكشف عن الموعد الجديد المتوقع لطرح اكتتاب “أرامكو”

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كشف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن الموعد الجديد المتوقع لطرح اكتتاب أسهم شركة أرامكو، وأنه سيكون في أواخر عام 2020 أو في أوائل 2021.

وأوضح أن المستثمرين هم من سيقررون السعر الذي سيتم الطرح به، معبرا عن اعتقاده بأن السعر سيكون أعلى من تريليوني دولار، لأنه سيكون طرحا ضخما، مشيرا إلى أنه يعتقد أن عملية الاكتتاب في مصلحة البلاد بنسبة 100%. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن ما يشاع حول إلغاء الاكتتاب العام لشركة أرامكو، أو تأجيله، وأن هذا سيؤخر أو يعطل عمل رؤية 2030، غير صحيح بالمرة، وفقا لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

الأمير محمد بن سلمان يكشف عن الموعد الجديد المتوقع لطرح اكتتاب “أرامكو”

أخبار محلية
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