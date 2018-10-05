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اخبار رياضية > ضمّت حسين عبدالغني وهارون كمارا وسالم الدوسري.. مدرب المنتخب يعلن عن القائمة المختارة لمعسكر الرياض
05/10/2018   9:27 م

ضمّت حسين عبدالغني وهارون كمارا وسالم الدوسري.. مدرب المنتخب يعلن عن القائمة المختارة لمعسكر الرياض

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أعلن مدرب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي، اليوم (الجمعة)، عن أسماء اللاعبين المختارين للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام الأسبوع القادم في مدينة الرياض.

وضمّت القائمة كلا من: محمد العويس ومصطفى ملائكة ومحمد اليامي وأمين البخاري في حراسة المرمى.
وحسين عبدالغني وياسر الشهراني ومحمد البريك وسعيد المولد وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل ومحمد الخبراني وعلي البليهي في خطّ الدفاع.

ولخط الوسط اختار المدرب عبدالله الخيبري وحسن الحبيب وحسين المقهوي وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين ومحمد كنو ويحيى الشهري وهتان باهبري وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن غريب وأيمن الخليف وسالم الدوسري.

أما اللاعبون المختارون لخط الهجوم، فهم: مهند عسيري وهارون كمارا وعبدالفتاح آدم.

وسيبدأ المعسكر الإعدادي يوم الأحد القادم، ويستمر حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، وسيخوض المنتخب مباراتين في الرياض وجدة ضد المنتخبين البرازيلي والعراقي في الثاني عشر والخامس عشر من أكتوبر.

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ضمّت حسين عبدالغني وهارون كمارا وسالم الدوسري.. مدرب المنتخب يعلن عن القائمة المختارة لمعسكر الرياض

اخبار رياضية
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