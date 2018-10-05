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اخبار رياضية > رئيس النصر يتحدى الأمير محمد بن فيصل: أتمنى أن يكمل ولا يهرب إلى الفردي
05/10/2018   9:28 م

رئيس النصر يتحدى الأمير محمد بن فيصل: أتمنى أن يكمل ولا يهرب إلى الفردي

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أعلن رئيس نادي النصر وأحد أشهر ملّاك الإبل في الجزيرة العربية، سعود آل سويلم، اليوم الجمعة، مشاركته الرسمية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأضاف السويلم أنه لا يرى منافسا له في فئة الـ 50 الشقح سوى الأمير سلطان بن سعود ورجل الأعمال موسى الموسى، متمنيًا دخول الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال في المنافسات، خصوصًا بعد إعلانه التحدي مسبقًا.

وأشار آل سويلم الفائز بإحدى جوائز مهرجان العام الماضي، بحسب “الرياضية”، إلى أن هناك من يتحدث عن الإبل والمشاركة فيها وهو لا يعرف تفاصيل المنافسات، مشددًا على عدم ردّه على بعض ملاك الإبل الذين يتاجرون باسمه.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، أعلن تحديه آل سويلم في الإبل والانتصار عليه كما هو الحال في كرة القدم، إلا أن رئيس النصر يرغب في دخول التحدي في فئة الـ 50 الشقح، معتبرًا دخول رئيس الهلال المنافسات الفردية تنازلًا عن التحدّي.

رئيس النصر يتحدى الأمير محمد بن فيصل: أتمنى أن يكمل ولا يهرب إلى الفردي

اخبار رياضية
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