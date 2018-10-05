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أخبار محلية > في موقع الجريمة.. جلد 4 من المتهمين بدهس رجل أمن بكورنيش الحمراء في جدة
05/10/2018   9:24 م

في موقع الجريمة.. جلد 4 من المتهمين بدهس رجل أمن بكورنيش الحمراء في جدة

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نفذت الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية جلد أربعة جناة من أصل سبعة متهمِين بالاعتداء على رجل أمن ومحاولة دهسه في كورنيش الحمراء بمدينة جدة في 2017 أثناء قيادتهم دراجات نارية بشكل مخالف.

وجرى تطبيق أحكام الجلد بحق الجناة الأربعة على مدى أسبوع في موقع الجريمة، حيث جُلد كل واحد من الجناة على دفعات وفق عدد الجلدات الذي تضمنه الحكم الصادر بحقه. وفق “أخبار 24”.

والجناة الأربعة المجلودون يحمل اثنان منهم الجنسية التشادية ويحمل الثالث الجنسية اليمنية ويحمل الرابع الجنسية السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية بجدة قد حكمت على الجناة السبعة أحكاماً متفرقة، تراوحت ما بين السجن ثمانية عشر عاماً والسجن خمسة أعوام والجلد مائة جلدة لكل سنة سجن، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة.

في موقع الجريمة.. جلد 4 من المتهمين بدهس رجل أمن بكورنيش الحمراء في جدة

أخبار محلية
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