“الإسكان”: بيئة سكنية “ذكية” وتقنيات حديثة بانتظار المستفيدين من مشاريع الوزارة

وقعت وزارة الإسكان وشركة الاتصالات السعودية اتفاقية تعاون لبحث تقديم خدمات الاتصالات والربط الشبكي وخدمات تقنية المعلومات، والخدمات الإدارية المختلفة للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.
وسيتم التعاون بأحدث التقنيات، وستقوم الوزارة بتمكين stc من أعمال البنية التحتية للإسكان، وتزويدها بمعلومات المشاريع والمطورين العقاريين والعملاء النهائيين الذي سيطلبون الخدمات، ورفع مستوى التنسيق داخل الوزارة مع الجهات المعنية مثل برنامج “وافي” ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك.
وتهدف الاتفاقية إلى فتح المجال للتوسع في تنفيذ المباني الذكية، وحَث المطورين على تبني مشاريع صديقة للبيئة واستحداث أدوات تواصل وتنسيق سريعة وفعالة بجودة عالية لكبار المستفيدين، والاستجابة السريعة من الشركة لإصلاح الأعطال فوريًا، وذلك لمستفيدي الإسكان. وفق “أخبار 24”.
كما ستمكن هذه الاتفاقية المواطنين من الاستفادة من خدمات النطاق العريض والألياف البصرية بسرعة عالية، كذلك خدمة الإنترنت السلكية و”واي فاي” في المجمعات السكنية، وتقديم التقنيات والحلول التقنية المتعلقة بالمنازل الذكية.
وتشارك stc في دعم الحملات التوعوية والإعلامية للوزارة ورعاية بعض الأنشطة والفعاليات بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات، وكذلك تقديم كافة خدمات البنية التحتية المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وترقيتها وتقديم التحديثات المطلوبة.