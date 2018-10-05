“كفاءة”: بهذه الخطوات ستقلل استهلاك مركبتك للوقود

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” أن وجود خلل أو عطب في إطارات المركبات، أو الفرامل، أو أجهزة التكييف، وغيرها، يتسبب في زيادة هدر الطاقة.
وشدد البرنامج على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع أجهزة المركبات للتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية، لأن ذلك سيسهم في تقليل هدر الطاقة على المدى البعيد.
وأبان أن هناك عوامل تساعد على التوفير في الاستهلاك منها: اختيار سيارة اقتصادية في الوقود، تسخين السيارة لمدة 30 ثانية فقط حتى في الأجواء الباردة، تجنب التسارع والتباطؤ المتكرر، واستخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة.
وأشار إلى أهمية الحرص على الانتظام في إجراء الصيانة الدورية للمركبات، لاكتشاف عيوب إصلاحها قبل أن تتفاقم، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في خفض استهلاك الوقود، وإطالة العمر الافتراضي للمركبة.
وأوضح أنه لخفض نسبة 20% من الطاقة المهدرة بسبب تشغيل جهاز التكييف بالمركبة، يجب التأكد قبل دخول فصل الصيف من أن جهاز المكيف يعمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال التحقق من سلامة التوصيلات، ومستوى غاز الفريون، إلى جانب الحرص على تنظيف فلتر المكيف.
وفق “أخبار 24”.