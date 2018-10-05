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أخبار محلية > يعاني اعتلالات نفسية.. إطلاق سراح الشاب المتهم بمحاولة دهـس المشرفة التربوية ورضيعها في عسير
05/10/2018   9:21 م

يعاني اعتلالات نفسية.. إطلاق سراح الشاب المتهم بمحاولة دهـس المشرفة التربوية ورضيعها في عسير

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كشفت مصادر عن إطلاق الجهات المعنية بمحايل عسير، سراح الشاب الذي حاول دهـس مشرفة تربوية ورضيعها، بكفالة؛ بعد استكمال إجراءات التحقيـق معه، عقب إحالته لمستشفى الصحة النفسية بأبها.

وأكّدت المصادر، وفقًا لـ “سبق”، أنه تبيّن اعتلال الشاب نفسياً، وأنه بدأ في استخدام العلاج الموصوف له، مع المتابعة المستمرة في المصحة النفسية، وذلك بعد أن كان قد طـارد المشرفة التربوية وهي داخل سيارة خاصة عائدة من عملها، ثم بعد ترجلها منها حاملة رضيعها، محاولا دهسهما.

يُذكر أن الجهات الأمنية تمكنت من تتبع المركبة التي ظهرت في كاميرات المراقبة لإحدى الشقق السكنية، إلى أن تم القبض على قائدها بعد البحث والتحرّي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يعاني اعتلالات نفسية.. إطلاق سراح الشاب المتهم بمحاولة دهـس المشرفة التربوية ورضيعها في عسير

أخبار محلية
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