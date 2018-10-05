بالصور.. مرتضى منصور يصل إلى الرياض لحضور السوبر السعودي – المصري

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، لحضور مباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك.
وكان في استقباله لدى وصوله الرياض كلٌّ من وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الشباب عبد الإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وقد سلمه الأخير درعًا تذكاريًّا احتفاءً بوصوله.
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت أمس إلى الرياض، حيث تم تنظيم استقبال رسمي للفريق والجهاز الفني والإداري في مطار الملك خالد.
ويلعب الزمالك مع الهلال غدًا على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يلتقي الاتحاد في القاهرة 6 نوفمبر المقبل على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.