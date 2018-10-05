“الاستئناف” تنظر قضية مواطن متهم بتعمد فصل طليقته من الجامعة

تنظر محكمة الاستئناف بمكة المكرمة خلال الأسابيع القادمة في حكم ابتدائي أصدرته الدائرة الجزائية بتبرئه شاب من تهمة الدخول على البيانات الجامعية لطليقته وتحويلها من منتظمة في الدراسة إلى منسحبة، وذلك بعد أن اعترض المدعي “والد الفتاة” على الحكم.
وكان والد الفتاة اتهم في دعواه طليق ابنته بالتسبب في فصلها من الجامعة، مطالبًا بتعويضها ماديًّا عما لحق بها من ضرر، غير أن المحكمة قررت عدم إدانة الشاب المتهم لعدم ثبوت ارتكابه الجريمة.
وذكر محامي الشاب في وقت سابق أنه تم توقيف موكله لمدة 12 يومًا، مبينًا -وفقًا لصحيفة “المدينة”- أنه كان متزوجًا من الفتاة وقام بتسجيلها في الجامعة برقمها الخاص، غير أن حياتهما الزوجية لم تستمر وتم الطلاق لأسباب عائلية.
وأكد أن موكله لا علاقة له بفصل طليقته من الجامعة التي أعيدت إلى الدراسة فيها بعد أسبوعين من الشكوى في هذه القضية ولم تتعرض للفصل النهائي.
وأضاف أن المحكمة رأت أن وجود رقم جوال موكله على صفحة طليقته بموقع الجامعة ليس دليلًا على أنه هو من قام بالدخول على بياناتها الجامعية وتغيير حالتها، بل يحتمل أن من قام بذلك شخص آخر للإيقاع به.
وأوضح المحامي أن والد الفتاة اعتدى بالضرب على موكله، وطلب منه دفع مليوني ريال كتعويض لابنته مقابل التنازل عن القضية، وذلك بشهادة اثنين من المواطنين، لافتًا إلى أن والد الفتاة لم يقدم بينة على اتهاماته للشاب، وعليه قررت المحكمة عدم إدانة موكله لعدم اكتمال الأدلة ضده.
وكانت المحكمة أفهمت أطراف الدعوى بأحقيتهم في الاعتراض على الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمهم نسخة من الحكم الابتدائي، لإحالة ملف القضية لمحكمة الاستئناف.