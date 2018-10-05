وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات

أثنى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على دور المعلمين والمعلمات في الحياة، وفي تربية الأجيال، مؤكدًا أن فضلهم عظيم على المجتمع.
وقال العيسى مخاطبًا المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام: “إن فضلكم علينا وعلى أبنائنا عظيم جيلًا بعد جيل”.
وجاء في تغريدة نشرها الوزير اليوم الجمعة على حسابه بموقع “تويتر”: “في اليوم العالمي للمعلم، نقف عرفانًا لمن نذروا أنفسهم للعلم وتعليمه.. زملائي المعلمين والمعلمات إن فضلكم علينا وعلى أبنائنا عظيم جيلًا بعد جيل، وبكم سنحقق رؤية قيادتنا وطموح وطننا.. دمتم ودام عطاؤكم المميز”.
وبدأ العالم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم منذ العام 1994، وذلك بهدف تأكيد دور المعلم والإشادة به، وتقديم الدعم المعنوي للمعلمين للمضي قدمًا في المهنة، إلى جانب توفير التدريب الملائم لهم وحماية حقوقهم.
في #اليوم_العالمي_للمعلم نقف عرفانًا لمن نذروا أنفسهم للعلم وتعليمه..
زملائي المعلمين والمعلمات إن فضلكم علينا وعلى أبنائنا عظيم جيلًا بعد جيل، وبكم سنحقق رؤية قيادتنا وطموح وطننا..
دمتم ودام عطاؤكم المميز pic.twitter.com/MGFBb97A3z
— د. أحمد العيسى (@aleissaahmed) ٥ أكتوبر ٢٠١٨