ذكرت مصادر أن الجهات المختصة أصدرت توجيهات بإيقاف تنظيم الرحلات والزيارات لطلاب المدارس حتى إشعار آخر.
وتلقى عدد من مسؤولي النشاط بالمدارس الحكومية والأهلية بمنطقة مكة المكرمة رسالة من الجهة المختصة بتعليم المنطقة تدعو لإيقاف الرحلات والزيارات للطلاب حتى إشعار آخر.
وجاء هذا القرار بعد وفاة طالب بمدرسة أهلية بمكة المكرمة، أمس الأول الأربعاء نتيجة إصابته بالتعب والإعياء في أثناء رحلة ترفيهية نظمتها مدرسته إلى مدينة للألعاب. وفق “أخبار 24”.
وبحسب مصادر، فإن الطالب كان يعاني من مرض بالقلب، وأن الألعاب التي لعبها سببت له التعب والإرهاق، وأدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى.