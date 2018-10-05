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أخبار محلية > “مدى”: إطلاق خدمة “Apple Pay” في المملكة قريبًا
05/10/2018   4:56 م

“مدى”: إطلاق خدمة “Apple Pay” في المملكة قريبًا

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أعلنت الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى” أنها تتعاون مع شركة “آبل” الأمريكية لإطلاق خدمة “Apple Pay” في المملكة قريبًا، وذلك انطلاقًا من دور الشبكة في إتاحة خيارات دفع سهلة وسريعة وآمنة للمستهلكين.

وستمكن الخدمة عند إطلاقها مستخدمي أجهزة “آيفون” و”آيباد” من الدفع عبر نقاط البيع باستخدام أجهزتهم بدلًا من استخدام البطاقات البنكية والائتمانية. وفق “أخبار 24”.

وكانت “مدى” أعلنت مؤخرًا إطلاق خدمة “مدى Pay” التي تتيح للأفراد حفظ البطاقات البنكية على الهواتف الذكية عبر تطبيق إلكتروني يعمل على نظام “أندرويد”، ومن ثم الدفع عبر نقاط البيع بعد الدخول على الجهاز من خلال البصمة أو الرقم السري.

“مدى”: إطلاق خدمة “Apple Pay” في المملكة قريبًا

أخبار محلية
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