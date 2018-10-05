نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الخدمة المدنية” تتيح خدمة تحديث البيانات إلكترونيًّا.. تعرف على الطريقة
05/10/2018   4:55 م

بالفيديو.. “الخدمة المدنية” تتيح خدمة تحديث البيانات إلكترونيًّا.. تعرف على الطريقة

+ = -
365

أتاحت وزارة الخدمة المدنية خدمة تحديث البيانات من خلال خدمة بياناتي الوظيفية، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد.

وقالت الوزارة من خلال مقطع فيديو توضيحي قصير نشرته على حسابها بموقع “تويتر” إنه يمكن للشخص من خلال خطوات بسيطة وسهلة تحديث بياناته في أي وقت ومن أي مكان.

وأبانت أنه للاستفادة من الخدمة يجب على الشخص الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة باستخدام النفاذ الموحد باستخدام البيانات في نظام “أبشر”، ومن ثم البدء في عمليات التحديث باتباع الخطوات الموضحة بالفيديو.

بالفيديو.. “الخدمة المدنية” تتيح خدمة تحديث البيانات إلكترونيًّا.. تعرف على الطريقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005878.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.