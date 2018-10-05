بالفيديو.. “الخدمة المدنية” تتيح خدمة تحديث البيانات إلكترونيًّا.. تعرف على الطريقة

أتاحت وزارة الخدمة المدنية خدمة تحديث البيانات من خلال خدمة بياناتي الوظيفية، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد.
وقالت الوزارة من خلال مقطع فيديو توضيحي قصير نشرته على حسابها بموقع “تويتر” إنه يمكن للشخص من خلال خطوات بسيطة وسهلة تحديث بياناته في أي وقت ومن أي مكان.
وأبانت أنه للاستفادة من الخدمة يجب على الشخص الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة باستخدام النفاذ الموحد باستخدام البيانات في نظام “أبشر”، ومن ثم البدء في عمليات التحديث باتباع الخطوات الموضحة بالفيديو.
تحديث بياناتك من خلال #بياناتي_الوظيفية، يتيح لك عددًا من الخدمات الإلكترونية التي توفر عليك الوقت والجهد.
تعرف على خطوات التسجيل وحدِّث بياناتك الآن.https://t.co/41A9YFJMPO#سهلناها_عليكpic.twitter.com/0XSF7J0ehs
— وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMOCS) ٥ أكتوبر ٢٠١٨