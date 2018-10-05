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أخبار محلية > المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية بتركيا
05/10/2018   4:54 م

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية بتركيا

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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في إقليم بطمان الواقع بجنوب شرق تركيا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تركيا في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت تركيا أعلنت أمس الخميس عن مصرع 7 جنود وإصابة 5 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها متمردون على جانب الطريق في اقليم بطمان جنوب شرقي تركيا.

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية بتركيا

أخبار محلية
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