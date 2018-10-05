ملوحة_مياه_الخرج في نشرة التاسعة علي MBC ويرصد استياء الأهالي

تطرقت نشرة أخبار التاسعة عبر قناة MBC موضوع (#ملوحة_مياه_الخرج) وجاء في المقطع المتداول ما يلي :
تشهد مياه الخرج ارتفاع ملحوظ في أملاح المياه في المنازل ومعاناة اسمترت لأكثر من عام .
وأوضح الاستاذ سعود الضحوك أحد إعلامي الخرج أن محافظة الخرج تتحولت من بلد الماء الي بلد الملوحة .
وعبر استفتاء أجراها الضحوك علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وشارك فيه اكثر من خمسة الاف مواطن من الخرج يشتكون من أضرار ملوحة المياه التي تسبب لهم أضرار مادية وصحية .وأضاف الضحوك أن سبب هذه المشكلة ليس من الأرض وانما من العامل البشري .
تسبب هذه الملوحة في انسداد في الانابيب واعطال في الصنابير.
وطالب المواطنين في تويتر سرعة وجود حل لهذه المشكلة وسرعة معالجة ارتفاع الملوحة في منازلهم وسط معاناة دامت لاكثر من 6 أشهر ووعود لم تر النور .