“آل الشيخ” يعين “الجابر” مساعداً له في الاتحادين “الإسلامي والعربي” وممثلاً للمملكة في الـ “FIFA”

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قراراً اليوم (الجمعة)، بتكليف سامي الجابر مساعداً له في اتحاد التضامن الإسلامي وفي الاتحاد العربي لكرة القدم وممثلاً للمملكة فيما يخص الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”.
وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يصدر قراراً يقضي بتكليف الأستاذ سامي الجابر، مساعداً له في اتحاد التضامن الإسلامي وفي الاتحاد العربي لكرة القدم وممثلاً للمملكة فيما يخص الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وكان رئيس هيئة الرياضة قد أعلن في سبتمبر الماضي عن إعفاء سامي الجابر من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وتكليف الأمير محمد بن فيصل لتولي مهام رئاسة مجلس إدارة الفريق، مشيراً في وقتها إلى أن الجابر سيكلف بالعمل مستشاراً للهيئة ومسؤولاً عن العلاقات الدولية.