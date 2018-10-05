بالفيديو.. إطلاق الشبكة التلفزيونية الرياضية الجديدة‎ قريباً بإدارة “الفراج”.. و4 قنوات للأندية الكبرى

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أنه سيتم إطلاق الشبكة التلفزيونية الرياضية الجديدة، فيما أكد الإعلامي وليد الفراج تكليفه بإدارتها، لافتاً إلى أنها ستعكس قدرات المواطنين السعوديين في صناعة التلفزيون.
وقال آل الشيخ في لقاء مع قناة “العربية”، إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إطلاق المنصة الإعلامية الشاملة، التي ستكون مجاناً للمواطنين بالشراكة مع الاتصالات السعودية ووزارة الإعلام وشركة صلة، موضحاً أنه سيسافر من نيويورك إلى الصين لإنهاء هذا المشروع الضخم.
وأضاف أنه سيتم تخصيص 4 قنوات لأندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد؛ لنقل مباريات تلك الفرق باستوديوهات ومعلقين خاصة بها، لافتاً إلى أن تلك الخدمة ستكون باشتراكات.
من جانبه، أكد الإعلامي وليد الفراج أنه جرى تكليفه من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة بإدارة الشبكة الرياضية الجديدة، مشيراً إلى أن الشبكة بمثابة ولادة عملاق إعلامي وتلفزيوني جديد في المملكة.
ونوه الفراج في عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أن المملكة ستعود إلى موقعها كرائد للإعلام الرياضي في الشرق الأوسط، مبيناً أن التغطية الإعلامية ستكون بمعايير عالمية وشاشة مبهرة وبرنامج لتوطين التقنية والتوظيف.
وأشار إلى أنه منخرط منذ شهر ونصف في ورشة عمل يقودها تركي آل الشيخ؛ تمهيداً لمشروع الشبكة الرياضية الإعلامية الجديدة، وكلما وصلوا في الورشة إلى مستوى طالبهم بالأفضل.