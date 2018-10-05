آل الشيخ: أتمنى إنجاز ملاعب الأندية الأربعة خلال عامين.. و”المحرق” البحريني سيشارك في الدوري السعودي

عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن أمله في إنجاز ملاعب أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي خلال عامين، على أن ينتقل نادي الشباب إلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وأن يتم العمل بعد ذلك على ملعبين لناديي الاتفاق والوحدة.
وكشف عن أنه كان يعمل على هذا المشروع منذ توليه المنصب قبل أكثر من عام، وأخذ موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستفيدًا من وجود أراض بمناطق مميزة مملوكة لهيئة الرياضة، قائلًا إن طموحه ملاعب على غرار ملعب مرسيدس وملعب بايرن ميونخ الألماني وغيرها من الملاعب المميزة عالميًّا.
وحول الخطة المتعلقة بمشاركة أندية خليجية في الدوري السعودي، أوضح آل الشيخ أن المحرق البحريني هو الفريق المؤكد حاليًّا للمشاركة بالدوري وسيلعب بثمانية أجانب ومدرب مميز وسيعامل كنادٍ سعودي، لافتًا إلى أن الاتحادين الكويتي والإماراتي أبديا موافقة مبدئية لكن لم يتم تحديد الفريق المشارك، مضيفًا أنه يجري التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لتنفيذ تلك الخطوة.
وفق “أخبار 24”.