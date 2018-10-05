“التجارة والاستثمار” تشهر بمواطن ومقيم في قضية تستر تجاري بنشاط المفروشات والأثاث

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص، ومزاولة نشاط التجارة في المفروشات والأثاث المنزلي بمحافظة الأحساء.
وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام، بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، مع التشهير عبر نشر الحكم في الصحف المحلية على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أنه ثبت خلال مباشرة القضية تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في معرض للمفروشات والأثاث المنزلي، مشيرةً إلى العثور على إيداعات مالية لحساب المتستر عليه أكثر مما هو متقرر له من رواتب، بالإضافة لقيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة من خلال عمليات بيع وشراء البضائع.