“الإسناد” يتهم مليشيا الحوثي بالتسبب في تعليق “اليونيسف” للمساعدات الإنسانية لأطفال اليمن

أبدى مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة قلقه الشديد من قرار اليونيسف بشأن تعليق عمليات المساعدات الإنسانية للأطفال في اليمن، معرباً عن رفضه قيام المليشيات الحوثية بعرقلة سير العمليات الإنسانية للأطفال.
وأوضح المركز أن القرار اتخذ بعد معلومات عن منع الميليشيات الحوثية لمنظمة اليونيسف من إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها، مشيراً إلى أن الإجراء المتخذ يأتي لضمان الشفافية في الإشراف على عمليات توزيع المساعدات ومراقبتها لمنع الفساد المنظم من قبل الميليشيات. وفق “أخبار 24”.
بدوره، دعا سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر منظمة “اليونيسف” إلى الاجتماع بمركز إسناد؛ وذلك لمناقشة فرصة تنسيق إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وكذلك بحث سبل التعاون بما يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن خاصةً الحالات الإنسانية والأطفال.