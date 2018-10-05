نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الإسناد” يتهم مليشيا الحوثي بالتسبب في تعليق “اليونيسف” للمساعدات الإنسانية لأطفال اليمن
05/10/2018   11:52 ص

“الإسناد” يتهم مليشيا الحوثي بالتسبب في تعليق “اليونيسف” للمساعدات الإنسانية لأطفال اليمن

+ = -
339

أبدى مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة قلقه الشديد من قرار اليونيسف بشأن تعليق عمليات المساعدات الإنسانية للأطفال في اليمن، معرباً عن رفضه قيام المليشيات الحوثية بعرقلة سير العمليات الإنسانية للأطفال.

وأوضح المركز أن القرار اتخذ بعد معلومات عن منع الميليشيات الحوثية لمنظمة اليونيسف من إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها، مشيراً إلى أن الإجراء المتخذ يأتي لضمان الشفافية في الإشراف على عمليات توزيع المساعدات ومراقبتها لمنع الفساد المنظم من قبل الميليشيات. وفق “أخبار 24”.

بدوره، دعا سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر منظمة “اليونيسف” إلى الاجتماع بمركز إسناد؛ وذلك لمناقشة فرصة تنسيق إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وكذلك بحث سبل التعاون بما يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن خاصةً الحالات الإنسانية والأطفال.

“الإسناد” يتهم مليشيا الحوثي بالتسبب في تعليق “اليونيسف” للمساعدات الإنسانية لأطفال اليمن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005840.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.